Упавший с пятого этажа ребенок остался жив - Минздрав

Мать мальчика рассказала, почему оставила трехлетнего малыша одного дома: она отправилась в школу за другим ребенком.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Накануне в Сети распространился ролик, на котором видно, как маленький ребенок сначала висит, держась руками за карниз окна многоэтажного дома, а затем падает с высоты вниз.

Минздрав прокомментировал кадры, успокоив пользователей Интернета: сейчас малыш чувствует себя удовлетворительно.

ЧП произошло 14 января в Алмазарском районе - трехлетний ребенок упал с пятого этажа. Бригада скорой помощи прибыла через 7 минут, а первая помощь была оказана на месте происшествия. После падения ребенок был немедленно доставлен в больницу.

В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи провели повторное медицинское обследование мальчика. По результатам обследования выяснилось, что малыш серьезно не пострадал и сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

В Ташкенте четырехлетний малыш погиб, выпав из окна квартиры >>

"Я все еще нахожусь в шоковом состоянии от произошедшей ситуации. Я вышла из дома на некоторое время, чтобы забрать другого ребенка из школы. Спасибо соседям и врачам за помощь, оказанную для спасения жизни моего ребенка," - рассказала мать мальчика.