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Автомобильные воры

К чему приводит хвастовство: 17-летний угонщик авто осужден на четыре года

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Подросток угнал белый микровэн Daewoo Damas, воспользовавшись тем, что водитель не запер автомобиль.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Самаркандской области несовершеннолетнего угонщика посадили на четыре года, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД Узбекистана.

Инцидент произошел ночью 26 октября 2019 года в кишлаке Корасув Жомбойского района: 17-летний Озодбек У., воспользовавшись тем, что водитель не запер свой автомобиль Daewoo Damas, угнал его.

После этого злоумышленник выехал на встречную полосу трассы М-39 "Ташкент-Самарканд" и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

По данным СМИ, подросток совершил угон машины, чтобы похвастаться перед друзьями.

В отношении юного угонщика было заведено уголовное дело по статьям "Угон транспортного средства" и "Кража".

Суд приговорил Озодбека У. к четырем годам лишения свободы.

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Теги:
Самарская область, Тюрьма, подросток, автомобиль, Угон



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