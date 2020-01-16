Загадочный пост в Instagram: новые подробности убийства Наримана Григоряна

В соцсети обсуждают, как дизайнер мог опубликовать пост в Instagram после своей смерти. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В узбекских СМИ появились новые подробности убийства известного дизайнера Наримана Григоряна. Издание Repost.uz пишет со ссылкой на Генпрокуратуру, что мужчина был убит за три дня до обнаружения его тела.

"Получается, что Нариман был убит 11 января 2020 года, однако на официальной странице Григоряна в Instagram был опубликован пост 12 января", - говорится в сообщении.

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Более того, под его постом написано: "Воскресная киношка". Однако, возможно, что Instagram вел его менеджер, который на тот момент еще не знал о смерти дизайнера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Воскресная киношка ❄️🍿🎬#narimangrigoryan Публикация от Нариман Григорян (@nariman_grigoryan_official) 12 Янв 2020 в 5:23 PST

Напомним, тело известного дизайнера с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире в Яшнабадском районе столицы в ночь на 14 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (1) "Убийство". Расследованием занимается прокуратура Ташкента.

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Нариман Григорян - узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.