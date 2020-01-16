В Намангане в результате ДТП погибла экс-замхокима области

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Намангане в ДТП погибла Манзурахон Азизова, которая ранее работала заместителем хокима области.
Как сообщает пресс-служба Наманганского областного хокимията, авария произошла 14 января на дороге "Уйчи-Наманган".
В 2008 году Манзурахон Азизова работала председателем комитета женщин Учкурганского района.
В 2006-2015 годах была заместителем хокима Наманганской области, руководителем комитета женщин.
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В 2017 году стала главным врачом многопрофильной поликлиники Учкурганского района.
В хокимияте наманганской области выразили искренние соболезнования родным погибшей.