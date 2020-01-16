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В Намангане в результате ДТП погибла экс-замхокима области

хокимият Наманганской области
Происшествия
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В 2006-2015 годах Манзурахон Азизова работала заместителем хокима Наманганской области и руководителем комитета женщин. 

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Намангане в ДТП погибла Манзурахон Азизова, которая ранее работала заместителем хокима области.

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Как сообщает пресс-служба Наманганского областного хокимията, авария произошла 14 января на дороге "Уйчи-Наманган". 

В 2008 году Манзурахон Азизова работала председателем комитета женщин Учкурганского района.

В 2006-2015 годах была заместителем хокима Наманганской области, руководителем комитета женщин. 

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В 2017 году стала главным врачом многопрофильной поликлиники Учкурганского района. 

В хокимияте наманганской области выразили искренние соболезнования родным погибшей.

Теги:
Узбекистан, погибшие, Наманганская область, хокимият, ДТП



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