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Вор. Грабитель

В Ташкенте разыскивают грабителя квартир - фото преступника

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Сотрудники ГУВД просят всех, кому известна информация о подозреваемом и его местонахождении, сообщить по телефонам, указанным в статье.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента разыскивают преступника, совершившего кражу со своим напарником. Об этом сообщает ГУВД столицы.

"Один из подозреваемых в совершении квартирной кражи в Юнусабадском районе задержан. Розыск второго продолжается", - говорится в сообщении.

Также сотрудники ГУВД просят всех, кому известна информация о подозреваемом и его местонахождении, сообщить по телефонам: 71-232-30-40, 71-232-40-50 или на 102.

В Ташкенте разыскивают грабителя квартир - фото преступника
ГУВД
В Ташкенте разыскивают грабителя квартир - фото преступника

Напомним, в конце декабря 2019 года полиция Ленинградской области раскрыла дело о многомиллионной краже имущества гражданина Южной Америки. В качестве подозреваемого задержали выходца из Узбекистана.

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По версии следствия, злоумышленник проник в дачный дом потерпевшего, в котором находились 196 тысяч евро, мобильный телефон, ювелирные украшения, банковские карты и монета биткоин.

Все это грабитель унес с собой. Сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей.

Теги:
розыск, Происшествие, задержание преступников, борьба с преступностью, Поиск преступников, преступность, преступление, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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