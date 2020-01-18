В Ташобласти задержаны мошенники с фальшивыми деньгами

В общей сложности было обнаружено и изъято в соответствующем порядке 1450 долларов США, подлинность которых вызывала сомнение.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. По информации следственного отдела при МВД Узбекистана, 13 января сотрудниками ДПС ОВД Ахангаранского района был остановлен автомобиль марки "Nexia-2", за рулём которого находился житель Андижанской области.

При досмотре пассажира автомобиля были обнаружены 1 купюра номиналом 100 долларов США и 2 купюры номиналом 50 долларов США. У другого пассажира обнаружены 21 купюра номиналом 50 долларов и 2 купюры номиналом 100 долларов США.

В общей сложности было обнаружено и изъято в соответствующем порядке 1450 долларов США, подлинность которых вызывала сомнение.

Согласно заключению судебно-технической экспертизы, все купюры долларов США, изъятые у граждан, являются поддельными.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Ахангаранского района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.176 УК РУз (Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг, совершенное группой лиц).

Сообщается также, что вышеупомянутые граждане задержаны в процессуальном порядке. Предварительное следствие по делу продолжается.