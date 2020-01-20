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В Узбекистане найдены ответственные за баннеры со скрытой рекламой наркотиков

В Узбекистане найдены ответственные за баннеры со скрытой рекламой наркотиков

Антимонопольный комитет Узбекистана
Происшествия
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Дела по обоим случаям переданы в административный суд Юнусабадского района Ташкента и Самаркандский городской административный суд.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Люди, разместившие баннер со скрытой рекламой наркотиков в Самарканде, были оштрафованы на 1,1 миллиона сумов, сообщает Антимонопольный комитет Узбекистана.

Оказалось, что баннеры со ссылкой на сайт по продаже психотропных препаратов были установлены ЧП Media lux (зарегистрировано в Ташкенте) по заказу ИП Хамдамова Санжара Саматовича (зарегистрирован в Самарканде).

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В своем родном Самарканде ИП Хамдамов Санжар Саматович также заказал установку идентичного рекламного баннера. Договор на распечатку и установку конструкции был заключен с ЧП Вохидовым Бехзодом Абдувахобовичем.

Более того, идентичные правонарушения выявлены в столице Казахстана городе Нур-Султан.

"Действия рекламодателя и заказчика (ЧП Media lux ИП Хамдамов Санжар Саматович) квалифицированы нарушением статьи 6 закона "О рекламе" в части основных требование к рекламе", - говорится в сообщении.

Напомним, конструкция была установлена в Самарканде по улице Фирдавсий.

Дела по обоим случаям переданы в административный суд Юнусабадского района Ташкента и Самаркандский городской административный суд.

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По делу заказчика (рекламодатель) ИП Хамдамов Санжар Саматович и хозяина рекламной конструкции (распространитель рекламы) ЧП Вохидов Бехзод Абдувахобович Самаркандский городской административный суд определил штрафы в размере 1 млн 115 тысяч на каждого.

Теги:
суд, Суд, наркотики, реклама, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд, Ташкент, Ташкент



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