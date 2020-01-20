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В Бухаре задержали мошенника, обещавшего за большие деньги устроить в вуз

Facebook / Inha University in Tashkent
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38-летний преступник был задержан с поличным в момент передачи ему 600 долларов. В отношении мужчины заведено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Правоохранительные органы Бухары задержали мошенника, обещавшего устроить земляка в местный вуз.

По данным информационной службы областного УВД, это произошло после того, как в полицию обратились двое жителей Ромитанского района Бухарской области, которых обманул преступник.

Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Как сообщили оперативники корреспонденту Sputnik, злоумышленник вошел в доверие к одному из заявителей, пообещав за 6,5 тысячи долларов устроить его на учебу в Бухарский государственный университет.

Мошенника задержали с поличным в момент передачи ему 600 долларов. Им оказался 38-летний житель Бухары М.А.

В отношении мужчины правоохранительными органами Каганского района возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

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Теги:
Бухара, ВУЗ, учеба, мошенник



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