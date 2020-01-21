Двум пострадавшим при пожаре в Томской области оказали медпомощь

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Двум пострадавшим, самостоятельно выбравшимся из горевшего дома в поселке Причулымский Томской области, оказали необходимую медпомощь, в госпитализации они не нуждаются, сообщает областной департамент здравоохранения, пишет РИА Новости.

"Один из пострадавших – мужчина 1994 года рождения – получил медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один мужчина 1986 года рождения после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался", - говорится в сообщении.

На месте продолжает работать бригада скорой медицинской помощи Асиновской районной больницы.

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Напомним, ранним утром 21 января 11 человек погибли в результате пожара, который произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 кв. м в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека. Известно, что погибшие могли быть гражданами Узбекистана, работниками лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".

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