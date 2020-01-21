17:34 21 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Денежные купюры. Доллары США.

В Бухаре выясняют, куда делись деньги обманутого иностранного инвестора

© Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
Получить короткую ссылку
129 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1111/00/11110024.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200121/13271768/V-Bukhare-vyyasnyayut-kuda-delis-dengi-obmanutogo-inostrannogo-investora.html

Гражданин Туркменистана утверждает, что узбекские партнеры обманули его на крупную сумму. Он уже несколько лет не может разобраться в ситуации.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Управление внутренних дел Бухарской области 30 декабря 2019 года возбудило дело по статьям 168 и 228 Уголовного кодекса на основании заявления туркменского бизнесмена Артика Алтиева, открывшего с узбекскими партнерами в Бухаре совместное предприятие в виде общества с ограниченной ответственностью BUKHARA – MARY и потерявшего крупную сумму. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Иностранец обвиняет своих компаньонов в подделке документов и мошенничестве.

Доллары США
pixabay
В Ташкенте бизнесмен нажился на доверии знакомого
По данным региональной прокуратуры, в областном УВД провели экспертизу материалов дела и создали квалифицированную следственно-оперативную группу. Сам пострадавший 30 декабря 2019 года был принят руководством надзорного ведомства.

История обманутого инвестора появилась в местных СМИ 16 января. В ней Алтиев рассказывает, что является исполнительным директором СП ООО BUKHARA – MARY, созданного в Бухаре 23 октября 2013 года.

Туркменский бизнесмен инвестировал в совместное предприятие 99 тысяч долларов США, получив 37,5 процента доли в нем. Остальная часть принадлежала его узбекскому партнеру, который взял на себя обязательства вложить в предприятие 165 тысяч долларов.

Свою часть уставного фонда его партнер пополнил оборудованием, которое, как утверждает иностранец, несмотря на документальные подтверждения, он ни разу видел.

Руки в наручниках
fotolia
Узбекского бизнесмена подозревают в крупном мошенничестве
Более того, когда Алтиев по поручительству партнера оставил доверенность на ведение бухгалтерского отчета третьему лицу без права заключать договоры, организация без ведома и подписи ее исполнительного директора заключила договор с ГУП "Бухоротехнопарк", которому, как выяснилось, задолжала более 18 миллионов сумов.

Предприниматель описал и другие неприятные эпизоды, которые характеризует как обман и мошенничество.

Однако ни суд, ни ряд государственных и правоохранительных структур, в которые обращается инвестор на протяжении нескольких лет, так и не помогли разобраться в ситуации. Поэтому он решил обратиться к СМИ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после появления этой истории в печати надзорное ведомство взяло расследование уголовного дела на особый контроль.

Теги:
уголовное дело, иностранные инвесторы, Бухара



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги
Игналинская АЭС: эксклюзив Sputnik c самой мощной атомной электростанции СССР
Напоминание о былой независимости: что стало с Игналинской АЭС после закрытия
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться