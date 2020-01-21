В Бухаре выясняют, куда делись деньги обманутого иностранного инвестора

Гражданин Туркменистана утверждает, что узбекские партнеры обманули его на крупную сумму. Он уже несколько лет не может разобраться в ситуации.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Управление внутренних дел Бухарской области 30 декабря 2019 года возбудило дело по статьям 168 и 228 Уголовного кодекса на основании заявления туркменского бизнесмена Артика Алтиева, открывшего с узбекскими партнерами в Бухаре совместное предприятие в виде общества с ограниченной ответственностью BUKHARA – MARY и потерявшего крупную сумму. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Иностранец обвиняет своих компаньонов в подделке документов и мошенничестве.

По данным региональной прокуратуры, в областном УВД провели экспертизу материалов дела и создали квалифицированную следственно-оперативную группу. Сам пострадавший 30 декабря 2019 года был принят руководством надзорного ведомства.

История обманутого инвестора появилась в местных СМИ 16 января. В ней Алтиев рассказывает, что является исполнительным директором СП ООО BUKHARA – MARY, созданного в Бухаре 23 октября 2013 года.

Туркменский бизнесмен инвестировал в совместное предприятие 99 тысяч долларов США, получив 37,5 процента доли в нем. Остальная часть принадлежала его узбекскому партнеру, который взял на себя обязательства вложить в предприятие 165 тысяч долларов.

Свою часть уставного фонда его партнер пополнил оборудованием, которое, как утверждает иностранец, несмотря на документальные подтверждения, он ни разу видел.

Более того, когда Алтиев по поручительству партнера оставил доверенность на ведение бухгалтерского отчета третьему лицу без права заключать договоры, организация без ведома и подписи ее исполнительного директора заключила договор с ГУП "Бухоротехнопарк", которому, как выяснилось, задолжала более 18 миллионов сумов.

Предприниматель описал и другие неприятные эпизоды, которые характеризует как обман и мошенничество.

Однако ни суд, ни ряд государственных и правоохранительных структур, в которые обращается инвестор на протяжении нескольких лет, так и не помогли разобраться в ситуации. Поэтому он решил обратиться к СМИ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после появления этой истории в печати надзорное ведомство взяло расследование уголовного дела на особый контроль.