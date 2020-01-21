В Бухаре выясняют, куда делись деньги обманутого иностранного инвестора

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Управление внутренних дел Бухарской области 30 декабря 2019 года возбудило дело по статьям 168 и 228 Уголовного кодекса на основании заявления туркменского бизнесмена Артика Алтиева, открывшего с узбекскими партнерами в Бухаре совместное предприятие в виде общества с ограниченной ответственностью BUKHARA – MARY и потерявшего крупную сумму. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Иностранец обвиняет своих компаньонов в подделке документов и мошенничестве.
История обманутого инвестора появилась в местных СМИ 16 января. В ней Алтиев рассказывает, что является исполнительным директором СП ООО BUKHARA – MARY, созданного в Бухаре 23 октября 2013 года.
Туркменский бизнесмен инвестировал в совместное предприятие 99 тысяч долларов США, получив 37,5 процента доли в нем. Остальная часть принадлежала его узбекскому партнеру, который взял на себя обязательства вложить в предприятие 165 тысяч долларов.
Свою часть уставного фонда его партнер пополнил оборудованием, которое, как утверждает иностранец, несмотря на документальные подтверждения, он ни разу видел.
Предприниматель описал и другие неприятные эпизоды, которые характеризует как обман и мошенничество.
Однако ни суд, ни ряд государственных и правоохранительных структур, в которые обращается инвестор на протяжении нескольких лет, так и не помогли разобраться в ситуации. Поэтому он решил обратиться к СМИ.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после появления этой истории в печати надзорное ведомство взяло расследование уголовного дела на особый контроль.