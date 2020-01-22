Угнанный в Бухаре автомобиль нашли в Навои

Сообщение об угоне в кратчайшие сроки было распространено среди личного состава ДПС. Это позволило обнаружить автомобиль в течение двух дней.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Инспекторы дорожно-патрульной службы Навоийской области Узбекистана 20 января задержали автомобиль марки "Нексия-3", угнанный накануне в Алатском районе соседней Бухарской области.

Автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС у автостанции на трассе М-37 в Карманском районе Навоийской области. Как сообщается, водитель предпринял попытку скрыться от правоохранителей, но был задержан.

По данным Бухарского областного УВД, хозяином авто является житель Алатского района Бухарского области Азизжон Кодиров.

20 января он оставил машину у входа в районный центральный дехканский рынок. Обнаружив пропажу, сообщил в органы.

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Сообщение об угоне было тут же распространено среди личного состава ДПС. Это позволило обнаружить автомобиль в кротчайшие сроки.

Как сообщается, данная ситуация оформлена в соответствующем порядке оперативно-следственной группой отдела внутренних дел Карманинского района. Проводятся следственные действия.