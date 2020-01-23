В Ташкенте в одном из детских садов произошел пожар

Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, в которой прозвучало о том, что загорелось здание Ташкентского международного Вестминстерского университета.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. В детском саду "Болажон" рядом с Ташкентским международным Вестминтерским университетом произошел пожар, сообщает МЧС республики.

"Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, в которой прозвучало о том, что загорелось здание Ташкентского международного Вестминстерского университета. На самом деле возгорание произошло в саду "Болажон", что расположено по соседству с вышеуказанным университетом", - говорится в публикации.

Как оказалось, сообщение о данном пожаре поступило в дежурную часть УЧС Ташкента 21 января в 20 часов 27 минут. На место происшествия пожарные расчеты прибыли в 20.32.

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Спасателям хватило менее 10 минут для того, чтобы полностью потушить пламя. В ходе изучения ситуации выяснилось, что возгорание произошло в старой кухне дошкольного учреждения на 5 кв. метрах.