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Сотрудник МЧС России во время тушения пожара

В Ташкенте в одном из детских садов произошел пожар

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200123/13285559/V-Tashkente-v-odnom-iz-detskikh-sadov-proizoshel-pozhar.html

Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, в которой прозвучало о том, что загорелось здание Ташкентского международного Вестминстерского университета.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. В детском саду "Болажон" рядом с Ташкентским международным Вестминтерским университетом произошел пожар, сообщает МЧС республики.

"Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, в которой прозвучало о том, что загорелось здание Ташкентского международного Вестминстерского университета. На самом деле возгорание произошло в саду "Болажон", что расположено по соседству с вышеуказанным университетом", - говорится в публикации.

Как оказалось, сообщение о данном пожаре поступило в дежурную часть УЧС Ташкента 21 января в 20 часов 27 минут. На место происшествия пожарные расчеты прибыли в 20.32.

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Спасателям хватило менее 10 минут для того, чтобы полностью потушить пламя. В ходе изучения ситуации выяснилось, что возгорание произошло в старой кухне дошкольного учреждения на 5 кв. метрах.

Теги:
детский сад, тушение пожара, пожарные, пожар, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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