В Кашкадарье мужчина и женщина похитили через окно сейф, набитый деньгами

Преступление произошло в ночь с 14 на 15 января 2020 года. Выяснилось, что его совершили местные жители.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Кашкадарьинской области мужчину и женщину подозревают в краже сейфа из дома в махалле "Пахтачи" Дехканабадского района. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Преступление было совершено в ночь с 14 на 15 января 2020 года. Злоумышленники, взломав оконную раму, проникли в дом 60-летнего И. Н., похитили сейф и скрылись.

В сейфе находились деньги — 1,1 тысячи долларов США, 57,5 миллиона сумов, а также кадастровые документы на дом.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Деньги, изъятые правоохранительными органами у злоумышленников

После происшествия Следственное отделение при ОВД Дехканабадского района возбудило дело по пункту "г" части 2 статьи 169 ("Кража, совершенная с противоправным проникновением в жилище или иное помещение") Уголовного кодекса.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершили местные жители, 26-летний К. Ф. и 24-летняя Н. Т., у которых был изъят похищенный сейф и часть похищенных денег", — говорится в публикации.

К. Ф. и Н. Т. были привлечены в качестве подозреваемых, мужчина задержан в процессуальном порядке. Идет предварительное следствие.