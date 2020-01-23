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За один день в Ташкенте зафиксировано пять случаев отравления таблетками

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200123/13286741/Za-odin-den-v-Tashkente-zafiksirovano-pyat-sluchaev-otravleniya-tabletkami.html

Одна из девушек приняла две таблетки лекарственного препарата "Кетотифен", после чего почувствовала недомогание.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. В Ташкенте за один день, 15 января, лекарственными препаратами отравились сразу несколько человек, сообщает ГУВД.

"Например, 15 января, примерно в 17.30 в больницу в Яккасарайском районе с признаками лекарственного отравления обратилась 22-летняя Г. М. Девушка пояснила, что приняла одну за другой две таблетки лекарственного препарата "Кетотифен", после чего почувствовала недомогание", - говорится в сообщении.

ГУВД просить жителей столицы быть внимательными при приеме лекарственных препаратов: принимать только по назначению врача и только в указанном количестве и дозе.

Еще одна жительница Ташкента отравилась таблетками >>

Также гражданам рекомендуется не заниматься самолечением, полагаясь на "знания", полученные по Интернету или из рекламы.

Теги:
ГУВД Ташкента, Медицина, состояние здоровья, здоровье, таблетки, лекарство, лекарства, лекарств, Узбекистан, Узбекистанцы, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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