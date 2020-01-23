Узбекистанец разбился в ДТП с КамАЗом в Челябинской области

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Челябинской области, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Авария произошла 22 января на 117-м километре федеральной автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк. Столкнулись автомобиль Honda Odyssey и КамАЗ. Пятеро пассажиров легковой машины погибли на месте. Трое из них — граждане Кыргызстана.

"Как сообщает Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге, в результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и все пассажиры, в том числе гражданин Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

По данным пресс-службы, сотрудники Генконсульства взяли ситуацию на контроль и находятся на связи с местными компетентными органами Челябинской области.

Ранее сообщалось, что 22 января на трассе Самара – Шымкент на территории Иргизского района Актюбинской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого скончался гражданин Узбекистана.