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Трасса М5 в Челябинской области после метели

Узбекистанец разбился в ДТП с КамАЗом в Челябинской области

© Sputnik / Александр Кондратюк
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200123/13288395/Uzbekistanets-razbilsya-v-DTP-s-KamAZom-v-Chelyabinskoy-oblasti.html

Авария произошла 22 января на 117-м километре федеральной автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Челябинской области, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Машина скорой помощи
Sputnik / Павел Лисицын
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Авария произошла 22 января на 117-м километре федеральной автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк. Столкнулись автомобиль Honda Odyssey и КамАЗ. Пятеро пассажиров легковой машины погибли на месте. Трое из них — граждане Кыргызстана.

"Как сообщает Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге, в результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и все пассажиры, в том числе гражданин Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

По данным пресс-службы, сотрудники Генконсульства взяли ситуацию на контроль и находятся на связи с местными компетентными органами Челябинской области.

Ранее сообщалось, что 22 января на трассе Самара – Шымкент на территории Иргизского района Актюбинской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого скончался гражданин Узбекистана

Теги:
МИД Узбекистана, Челябинская область, узбекистанец, Россия, авария, ДТП



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