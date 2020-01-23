Узбекистанец разбился в ДТП с КамАЗом в Челябинской области

Авария произошла 22 января на 117-м километре федеральной автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк. Столкнулись автомобиль Honda Odyssey и КамАЗ. Пятеро пассажиров легковой машины погибли на месте. Трое из них — граждане Кыргызстана.
"Как сообщает Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге, в результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и все пассажиры, в том числе гражданин Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.
По данным пресс-службы, сотрудники Генконсульства взяли ситуацию на контроль и находятся на связи с местными компетентными органами Челябинской области.
Ранее сообщалось, что 22 января на трассе Самара – Шымкент на территории Иргизского района Актюбинской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого скончался гражданин Узбекистана.
Максимально позитивный возможный финал разрешения сложившейся ситуации - это "исправление эстонскими властями своей ошибки и торжество здравого смысла", - так считает член президентского Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
Боксер Муроджон Ахмадалиев находится в одном шаге от исторического для себя и для узбекского бокса события. От титула чемпиона мира по версии WBA и IBF его отделяет 1 неделя и 1 бой с действующим чемпионом Дэниэлом Романом.