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Бизнес с кислинкой: узбекистанец обманул китайского партнера на крупную сумму

© CC0 / Unsplash / Clem Onojeghuo
Происшествия
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Потерпевший 21 января 2020 года обратился с заявлением в органы внутренних дел Андижана, в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Андижане мужчину подозревают в мошенничестве на более чем 584 миллиона сумов, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Денежные купюры. Доллары США.
© Sputnik / Антон Денисов
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По данным ведомства, в ноябре 2015 года житель Андижанского района, 37-летний Т. А., познакомившись с гражданином Китая, 43-летним А. З., вошел в доверие к иностранному предпринимателю и договорился с ним о поставке из КНР в Узбекистан цитрусовых для дальнейшей продажи.

Фрукты на сумму порядка 1,2 миллиарда сумов (126 тысяч долларов США) были привезены в Узбекистан в период до января 2016 года. 

Т. А. распродал товар и выплатил пострадавшему около 616,7 миллиона сумов дохода (64,7 тысячи долларов). Остальные деньги — порядка 584,3 миллиона сумов (61,3 тысячи долларов) мужчина истратил на свои нужды.

Двадцать первого января 2020 года А. З. обратился с заявлением в органы внутренних дел Андижана, в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Т. А. привлечен в качестве подозреваемого. Предварительное следствие продолжается.

Теги:
деньги, уголовное дело, мошенник, мошенничество, Китай, Узбекистан, Андижанская область



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