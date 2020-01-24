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Опознано тело 12 погибшего при пожаре в Томской области

МЧС РФ
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200124/13296314/Opoznano-telo-12-pogibshego-pri-pozhare-v-Tomskoy-oblasti.html

Выявлено имя еще одной жертвы возгорания – им также оказался узбекистанец – уроженец Андижанского района Андижанской области Музаффаржон Мамажонов 1976 г. р.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Как известно, в ночь на 21 января в Асиновском районе Томской области в одноэтажном деревянном доме произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек.

МЧС Узбекистана сообщило, что личности 11 жертв были установлены в первый же день трагедии – это были 10 граждан Узбекистана и один россиянин.

В ходе детального исследования выявлено имя и 12 погибшего – им также оказался узбекистанец – уроженец Андижанского района Андижанской области Музаффаржон Мамажонов 1976 г. р.

Власти Узбекистана окажут помощь родным погибших при пожаре под Томском >>

После завершения процедуры опознания, из Ташкента в Томскую область вылетит специальный борт для того, чтобы доставить тела погибших узбекистанцев на родину.

Теги:
узбекистанец, МЧС, Томская область, пожар



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