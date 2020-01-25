В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла

Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сивридже провинции Элязыг. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 772 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу вечером. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.

В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.