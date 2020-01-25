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Трое мальчиков и их мать отравились угарным газом в Джизаке - дети погибли

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Тела детей примерно в 5:10 25 января обнаружил отец, вернувшийся с работы. Его 37-летняя супруга также отравилась угарным газом и была госпитализирована.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Шараф Рашидовском районе Джизакской области в результате отравления угарным газом в одном из домов скончались трое братьев — 8, 12 и 14 лет.

В Ташобласти семья из 16 человек отравилась угарным газом >>

Автомобиль скорой медицинской помощи.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Мать и ее двухлетний ребенок отравились угарным газом в Ташкенте

Об этом инциденте сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев.

Тела детей примерно в 5:10 25 января обнаружил отец, вернувшийся с работы. Его 37-летняя супруга также отравилась угарным газом и была госпитализирована. В настоящее время она находится в реанимации.

По имеющимся данным, угарный газ проник в комнату, где спала семья, из подвала, где был установлен отопительный котел.

Теги:
Узбекистан, Джизакская область, Джизак, отравление газом, отравление, угарный газ



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