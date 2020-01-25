Трое мальчиков и их мать отравились угарным газом в Джизаке - дети погибли

Тела детей примерно в 5:10 25 января обнаружил отец, вернувшийся с работы. Его 37-летняя супруга также отравилась угарным газом и была госпитализирована.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Шараф Рашидовском районе Джизакской области в результате отравления угарным газом в одном из домов скончались трое братьев — 8, 12 и 14 лет.

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Об этом инциденте сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев.

Тела детей примерно в 5:10 25 января обнаружил отец, вернувшийся с работы. Его 37-летняя супруга также отравилась угарным газом и была госпитализирована. В настоящее время она находится в реанимации.

По имеющимся данным, угарный газ проник в комнату, где спала семья, из подвала, где был установлен отопительный котел.