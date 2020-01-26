14:13 26 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск

Узбекистанец попытался нелегально пересечь границу Литвы в шапочке из фольги

© Sputnik / Владимир Вдовин
Происшествия
Получить короткую ссылку
128 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1330/19/13301962.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200126/13301998/Uzbekistanets-popytalsya-nelegalno-peresech-granitsu-Litvy-v-shapochke-iz-folgi.html

Мужчина надеялся, что таким образом он сможет обмануть установленные на границе тепловизионные камеры видеонаблюдения.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Литовские пограничники задержали гражданина Узбекистана, который в шапочке из фольги нелегально прокрался через белорусско-литовскую границу. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы при МВД балтийской республики.

Инцидент произошел в среду. Сотрудники Друскининкайской заставы заметили по камерам видеонаблюдения подозрительного человека. Мужчина шел в камуфляже и с сумкой. Он пересек границу и двинулся вглубь Литвы через лес.

На место прибыл кинолог с овчаркой, которая нашла спрятанную в лесу одежду, ботинки, шапку и перчатки. Одежда была подбита подкладкой из фольги.

Одежда нарушителя границы с подкладкой из фольги
Служба охраны государственной границы при МВД Литвы
Одежда нарушителя границы с подкладкой из фольги

Собака привела пограничников к нарушителю границы. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана.

Мужчина рассчитывал таким образом обмануть установленные на границе тепловизионные камеры видеонаблюдения. Таких случаев было много в начале 2000-х годов.

Нарушителя взяли под стражу. Ему грозит штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

Теги:
узбекистанец, шапка, граница, Белоруссия, Литва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина везет ослабевшего от голода мужа в дни блокады Ленинграда
Два с половиной года ужаса: архивные фото блокадного Ленинграда
Elazığ'daki 6,8'lik deprem kamerada: Kelime-i Şehadet getirdi
Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться