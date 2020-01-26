Узбекистанец попытался нелегально пересечь границу Литвы в шапочке из фольги

Мужчина надеялся, что таким образом он сможет обмануть установленные на границе тепловизионные камеры видеонаблюдения.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Литовские пограничники задержали гражданина Узбекистана, который в шапочке из фольги нелегально прокрался через белорусско-литовскую границу. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы при МВД балтийской республики.

Инцидент произошел в среду. Сотрудники Друскининкайской заставы заметили по камерам видеонаблюдения подозрительного человека. Мужчина шел в камуфляже и с сумкой. Он пересек границу и двинулся вглубь Литвы через лес.

На место прибыл кинолог с овчаркой, которая нашла спрятанную в лесу одежду, ботинки, шапку и перчатки. Одежда была подбита подкладкой из фольги.

Служба охраны государственной границы при МВД Литвы Одежда нарушителя границы с подкладкой из фольги

Собака привела пограничников к нарушителю границы. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана.

Мужчина рассчитывал таким образом обмануть установленные на границе тепловизионные камеры видеонаблюдения. Таких случаев было много в начале 2000-х годов.

Нарушителя взяли под стражу. Ему грозит штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.