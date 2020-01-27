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Самолет авиакомпании Ariana Airlines

Посольство РФ выясняет наличие россиян в упавшем в Афганистане самолете

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200127/13313855/Posolstvo-vyyasnyaet-nalichie-rossiyan-v-upavshem-v-Afganistane-samolete.html

Лайнер предположительно следовал из Герата в Дели и упал на территории, подконтрольной движению "Талибан"*. По информации из различных источников, на борту находились от 83 до 110 человек.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Посольство РФ в Афганистане пока не располагает сведениями о том, были ли российские граждане на борту разбившегося на востоке страны самолета. Данная информация выясняется, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Мы пока не располагаем сведениями о том, были ли россияне на борту этого самолета, выясняем ситуацию", - сказали в российском посольстве.

Самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана днем.

По данным издания Afghanistan Times, местность, где упал самолет, находится под контролем боевиков "Талибана"*.

Афганское агентство Ariana News со ссылкой на диспетчеров аэропорта Герата сообщило, что разбившийся самолет направлялся из Герата в Дели, а на борту находилось 110 человек. Турецкая газета Daily Sabah привела иные данные о пассажирах: издание утверждает, что на борту лайнера находилось 83 человека.

Другие подробности не сообщаются. 

* - террористическая организация, запрещена в России и ряде других государств

Теги:
Крушение, Афганистан, Самолет



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