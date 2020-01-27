В России задержали японского шпиона

В связи с инцидентом в МИД РФ был вызван советник-посланник Посольства Японии. Ему вручили ноту протеста.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Во Владивостоке задержали подданного Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ. Инцидент произошел 25 декабря прошлого года.

В России гражданину Японии, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть страну. На следующий день, 26 декабря, он выехал на родину.

В связи с инцидентом во внешнеполитическое ведомство РФ был вызван советник-посланник Посольства Японии. Ему вручили ноту протеста.

На прошлой неделе, 25 января, японская полиция задержала экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку, заподозрив его в передаче секретных данных двум гражданам РФ.

В субботу дипломатическая миссия РФ в Японии выразила сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".