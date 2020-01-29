Житель Ташкента задержан за взятку сотруднику ОВД

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Ташкенте задержан мужчина, который пытался откупиться от сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Двадцать седьмого января заместитель начальника одного из территориальных отделов УКД ОВД Чиланзарского района обратился с рапортом на имя руководства ГУВД, в котором рассказал, что утром того дня зарегистрировал правонарушение 30-летнего Алиакбара И., у которого были найдены и в присутствии понятых изъяты два спичечных коробка с марихуаной.

Мужчина попросил сотрудника ОВД не оформлять дело или как-то облегчить его участь, после чего предложил ему взятку в размере десяти тысяч долларов.

"Разговор был зафиксирован сотрудником на аудионоситель и приложен к заявлению на CD-диске. О возникшей ситуации он сообщил в Управление собственной безопасности МВД по Ташкенту, а также в столичную прокуратуру", — говорится в публикации.

В тот же день, 27 января, была создана совместная оперативная группа. И уже вечером Алиакбара И. задержали с поличным в кабинете сотрудника ОВД при передаче ему 9,5 тысячи долларов. Еще 500 долларов были найдены в кармане злоумышленника.

"Алиакбар И. подтвердил сотрудникам оперативной группы, что действительно ранее был оформлен протокол в связи с фактом хранения наркотических веществ, и, желая избежать ответственности за данное нарушение, он предложил незаконное денежное вознаграждение", — отметили в ГУВД.

Прокуратура Ташкента возбудила дело по пункту "б" части 2 статьи 211 Уголовного кодекса ("Дача взятки").

Гражданам напомнили, что сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят серьезную работу по искоренению коррупции. "Предлагая незаконное денежное либо материальное вознаграждение в надежде избежать ответственности за правонарушение, помните: подобные "решения" приведут вас к дополнительной ответственности, и, вероятнее всего, к более суровой", — заявили в ведомстве.