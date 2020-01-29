Житель Джизакской области шантажировал бывшую девушку интимными фото

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Джизакской области задержали молодого человека, который шантажировал свою знакомую интимными снимками. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Девятнадцатилетняя девушка обратилась в УВД Джизакской области 22 января. Она рассказала, что в июле прошлого года познакомилась с 22-летним Б. Б. Между ними завязались отношения.

"Примерно в январе Б. Б., незаметно для девушки загрузив их совместные фотографии на свой мобильный телефон, потребовал у нее десять тысяч долларов", — сообщили в ведомстве.

Парень заявил, что опубликует снимки в Интернете, если не получит деньги.

Шантажист был задержан утром 25 января в результате оперативного мероприятия при получении 25 миллионов сумов (порядка 2,6 тысячи долларов).

Следственный департамент при МВД РУз В Джизахе молодой человек, вымогавший деньги, задержан с поличным.

Следственное управлением при УВД Джизакской области возбуждило дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана ("Вымогательство").