Житель Джизакской области шантажировал бывшую девушку интимными фото

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Джизакской области задержали молодого человека, который шантажировал свою знакомую интимными снимками. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
"Примерно в январе Б. Б., незаметно для девушки загрузив их совместные фотографии на свой мобильный телефон, потребовал у нее десять тысяч долларов", — сообщили в ведомстве.
Парень заявил, что опубликует снимки в Интернете, если не получит деньги.
Шантажист был задержан утром 25 января в результате оперативного мероприятия при получении 25 миллионов сумов (порядка 2,6 тысячи долларов).
Следственное управлением при УВД Джизакской области возбуждило дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана ("Вымогательство").