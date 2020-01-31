В Ташкенте мужчина напал на сотрудника коммунальных служб - фото

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Мужчина в Ташкенте, имеющий задолженность по коммунальным услугам, нанес телесные повреждения работнику "Сувсоз", информирует ГУВД.

"52-летний Эркин К. нанес телесные повреждения 30-летнему работнику "Сувсоз" Баходиру Н., который принес извещение о задолженности", - говорится в сообщении.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, Баходир Н. получил телесные повреждения средней степени тяжести.

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Напомним, в январе 2020 года женщина хотела поджечь сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) в Самарканде.

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