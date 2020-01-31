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В Ташкенте мужчина напал на сотрудника коммунальных служб - фото

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Сотрудник службы получил телесные повреждения средней степени тяжести, а в отношении мужчины возбуждено уголовного дело.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Мужчина в Ташкенте, имеющий задолженность по коммунальным услугам, нанес телесные повреждения работнику "Сувсоз", информирует ГУВД.

"52-летний Эркин К. нанес телесные повреждения 30-летнему работнику "Сувсоз" Баходиру Н., который принес извещение о задолженности", - говорится в сообщении.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, Баходир Н. получил телесные повреждения средней степени тяжести.

В Ташкенте мужчина напал на сотрудника коммунальных служб - фото
ГУВД
В Ташкенте мужчина напал на сотрудника коммунальных служб - фото

Прокуратурой Алмазарского района возбуждено уголовное дело по статье 219.

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Напомним, в январе 2020 года женщина хотела поджечь сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) в Самарканде.

Полотенце, не задев никого, упало на первый этаж. Но жительница не остановилась на этом и начала разбрызгивать бензин и на другое полотенце, и на работников Бюро. Работники быстро отошли в сторону, и огонь не коснулся их одежды. В результате никто не пострадал.

Теги:
Происшествие, долги, коммунальные службы, нападение, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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