Две фуры попали в ДТП на перевале Камчик - фото

Два грузовых автомобиля врезались в ограждение на автодороге, перегородив тем самым проезд для других машин.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. На трассе "Ташкент - Ош" произошло дорожно-транспортное происшествие, информирует МЧС Узбекистана.

"На 233,7 км автодороги "Ташкент – Ош" грузовой автомобиль марки "САМС" врезался в железное ограждение, в результате чего проезжая часть оказалась заблокированной", - говорится в сообщении.

Уже через несколько минут на месте работало свыше 10 сотрудников поискового, пожарно-спасательного отряда "Камчик", а также около 20 представителей других профильных служб ГСЧС.

Посредством специальных технических приспособлений многотонный автомобиль эвакуирован на безопасное место, после чего движение на этом участке было восстановлено.

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Спустя несколько часов примерно на том же участке автодороги в аналогичную ситуацию попал еще один большегрузный автомобиль, принадлежащий кыргызской стороне.

Водитель не справился с управлением, в результате чего машину вынесло на встречную полосу, однако сотрудники МЧС разобрались с ситуацией в считанные минуты.

В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.