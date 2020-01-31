Две фуры попали в ДТП на перевале Камчик - фото

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. На трассе "Ташкент - Ош" произошло дорожно-транспортное происшествие, информирует МЧС Узбекистана.
"На 233,7 км автодороги "Ташкент – Ош" грузовой автомобиль марки "САМС" врезался в железное ограждение, в результате чего проезжая часть оказалась заблокированной", - говорится в сообщении.
Уже через несколько минут на месте работало свыше 10 сотрудников поискового, пожарно-спасательного отряда "Камчик", а также около 20 представителей других профильных служб ГСЧС.
Посредством специальных технических приспособлений многотонный автомобиль эвакуирован на безопасное место, после чего движение на этом участке было восстановлено.
Спустя несколько часов примерно на том же участке автодороги в аналогичную ситуацию попал еще один большегрузный автомобиль, принадлежащий кыргызской стороне.
Водитель не справился с управлением, в результате чего машину вынесло на встречную полосу, однако сотрудники МЧС разобрались с ситуацией в считанные минуты.
В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.