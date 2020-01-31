Себе дороже: двое жителей Бухары пытались подкупить сотрудников ДПС

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Бухаре возбуждены уголовные дела в отношении нескольких граждан, пытавшихся подкупить инспекторов дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По данным Бухарского областного УВД, 28 января в рабочем кабинете сотрудника ДПС в Караулбазарском районе был задержан гражданин Д. А. Он пытался дать взятку инспектору, чтобы скорее забрать свой автомобиль со штрафстоянки.
Сотрудник правоохранительных органов сам сообщил руководству о намерении злоумышленника откупиться. В результате операции по задержанию у Д. А. изъяли миллион сумов, которые он предлагал как взятку, а также еще 100 долларов и 50 тысяч сумов.
Подобная история произошла днем ранее в соседнем районе — Шафирканском. Там мужчина предлагал инспектору 200 тысяч сумов. Его тоже задержали с поличным в момент передачи денег.
В обоих районах возбуждены дела по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Узбекистана ("Дача взятки"). Следственные действия ведут сотрудники прокуратуры.