Себе дороже: двое жителей Бухары пытались подкупить сотрудников ДПС

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Бухаре возбуждены уголовные дела в отношении нескольких граждан, пытавшихся подкупить инспекторов дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным Бухарского областного УВД, 28 января в рабочем кабинете сотрудника ДПС в Караулбазарском районе был задержан гражданин Д. А. Он пытался дать взятку инспектору, чтобы скорее забрать свой автомобиль со штрафстоянки.

Машину эвакуировали туда 25 января после того, как ее владельцу был выписан протокол о езде без надлежащих документов.

Сотрудник правоохранительных органов сам сообщил руководству о намерении злоумышленника откупиться. В результате операции по задержанию у Д. А. изъяли миллион сумов, которые он предлагал как взятку, а также еще 100 долларов и 50 тысяч сумов.

Подобная история произошла днем ранее в соседнем районе — Шафирканском. Там мужчина предлагал инспектору 200 тысяч сумов. Его тоже задержали с поличным в момент передачи денег.

В обоих районах возбуждены дела по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Узбекистана ("Дача взятки"). Следственные действия ведут сотрудники прокуратуры.