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Себе дороже: двое жителей Бухары пытались подкупить сотрудников ДПС

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Возбуждены дела по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Узбекистана ("Дача взятки"). Следственные действия ведут сотрудники прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Бухаре возбуждены уголовные дела в отношении нескольких граждан, пытавшихся подкупить инспекторов дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным Бухарского областного УВД, 28 января в рабочем кабинете сотрудника ДПС в Караулбазарском районе был задержан гражданин Д. А. Он пытался дать взятку инспектору, чтобы скорее забрать свой автомобиль со штрафстоянки.

Денежные купюры: доллары США. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Кутузов
В Ташкенте мужчина попытался дать взятку сотруднику ОВД
Машину эвакуировали туда 25 января после того, как ее владельцу был выписан протокол о езде без надлежащих документов. 

Сотрудник правоохранительных органов сам сообщил руководству о намерении злоумышленника откупиться. В результате операции по задержанию у Д. А. изъяли миллион сумов, которые он предлагал как взятку, а также еще 100 долларов и 50 тысяч сумов.

Подобная история произошла днем ранее в соседнем районе — Шафирканском. Там мужчина предлагал инспектору 200 тысяч сумов. Его тоже задержали с поличным в момент передачи денег.

В обоих районах возбуждены дела по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Узбекистана ("Дача взятки"). Следственные действия ведут сотрудники прокуратуры.

Теги:
Задержание, ДПС, взятка, уголовное дело, Бухарская область



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