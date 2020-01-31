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В Перми четырех узбекистанцев осудили за попытку взорвать банкомат

© Sputnik / Ирина Калашникова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200131/13355296/V-Permi-chetyrekh-uzbekistantsev-osudili-za-popytku-vzorvat-bankomat.html

Суд назначил всем злоумышленникам наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет со штрафом от 300 до 350 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Мотовилихинский суд Перми огласил приговор в отношении четырех граждан Узбекистана, которые попытались вскрыть банкомат и украсть оттуда более 3,4 миллиона рублей.

Петарда
Flickr / FreeUsePhotos
При взрыве самодельной петарды под Ташкентом скончался школьник

Как рассказали в краевой прокуратуре, для этого злоумышленники соорудили самодельное взрывное устройство. Однако довести дело до конца воры так и не смогли: они испугались и скрылись с места преступления.

Позднее полиция задержала преступников.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде тюремного заключения от пяти до семи лет. Кроме того, осужденные должны будут выплатить штраф в размере 300-350 тысяч рублей.

Теги:
Узбекистанцы, Россия, Пермь, банкоматы



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