Благодаря неравнодушным соседям пожилой человек был спасен и доставлен в больницу с телесными повреждениями.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В Ташкенте пьяный мужчина избил своего отца, после чего запер в подвале дома, сообщает ГУВД.

Благодаря неравнодушным соседям пожилой человек был спасен и доставлен в больницу.

ГУВД В Ташкенте пьяный сын избил своего отца и запер в подвале - фото

Согласно информации, 1 января 2020 года на 102 позвонили соседи 50-летнего Игоря Р. и 20-летнего Вадима С. и сообщили, что обеспокоены долгим отсутствием Игоря.

"Приехавшие по вызову сотрудники УКД ОВД Мирабадского района в присутствии соседей провели осмотр дома и нашли пожилого человека со следами телесных повреждений в подвале частного дома, где тот проживает вместе с сыном – 20-летним Вадимом С. Мужчина был доставлен в больницу, где он находится в настоящее время", - говорится в сообщении.

Со слов потерпевшего, 29 декабря 2019 года между ним и его сыном в ходе распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой сын нанес ему телесные повреждения.

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По заключению судебно-медицинской экспертизы, Игорю Р. были причинены телесные повреждения средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вадим С. в настоящее время в соответствии с решением суда по административным делам Мирабадского района находится в специальном приемнике для лиц, отбывающих наказание в виде административного ареста, где отбывает назначенный ему срок (15 суток) административного ареста.

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После этого от него требуется явиться к следователю для проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному по факту причинения телесных повреждений средней тяжести Игорю Р.