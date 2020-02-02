В Бекабаде опрокинулся автобус с 20 пассажирами - четверо госпитализированы

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Бекабаде опрокинулся пассажирский автобус Isuzu, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Всего в салоне находились 20 человек, четверо из них были госпитализированы.
- В Бекабаде пассажирский автобус марки Midibus-Isuzu с 20 пассажирами попал в ДТП
- В Бекабаде пассажирский автобус марки Midibus-Isuzu с 20 пассажирами попал в ДТП
ДТП произошло сегодня около 12.00 на улице Меъмор Бекабада Ташкентской области.
Из-за технической неисправности передних колес и их самоторможения, автобус опрокинулся на правый бок.
Ведется доследственная проверка.