17:43 02 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Срочно:
В Бекабаде пассажирский автобус марки Midibus-Isuzu с 20 пассажирами попал в ДТП

В Бекабаде опрокинулся автобус с 20 пассажирами - четверо госпитализированы

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
Получить короткую ссылку
3 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1337/09/13370950.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200202/13371040/V-Bekabade-oprokinulsya-avtobus-s-20-passazhirami---chetvero-gospitalizirovany.html

Автобус следовал с центрального рынка Бекабада и направлялся в сторону ГЭС, расположенного в городе Ширин Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Бекабаде опрокинулся пассажирский автобус Isuzu, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Всего в салоне находились 20 человек, четверо из них были госпитализированы.

1 / 2
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
В Бекабаде пассажирский автобус марки Midibus-Isuzu с 20 пассажирами попал в ДТП

ДТП произошло сегодня около 12.00 на улице Меъмор Бекабада Ташкентской области.

Из-за технической неисправности передних колес и их самоторможения, автобус опрокинулся на правый бок.

Ведется доследственная проверка.

Теги:
ДТП, пассажиры, автобус, Бекабад



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне вблизи Вестминстерского дворца
"Свобода!": как лондонцы встретили новость о выходе Британии из ЕС
Яркий болид над Уралом ночью 30 января 2020 года
Яркая вспышка в небе — взрыв метеорита на Урале попал на видео
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться