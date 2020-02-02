В Бекабаде опрокинулся автобус с 20 пассажирами - четверо госпитализированы

Автобус следовал с центрального рынка Бекабада и направлялся в сторону ГЭС, расположенного в городе Ширин Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Бекабаде опрокинулся пассажирский автобус Isuzu, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Всего в салоне находились 20 человек, четверо из них были госпитализированы.

В Бекабаде пассажирский автобус марки Midibus-Isuzu с 20 пассажирами попал в ДТП Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан

В Бекабаде пассажирский автобус марки Midibus-Isuzu с 20 пассажирами попал в ДТП Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан 1 / 2 Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан В Бекабаде пассажирский автобус марки Midibus-Isuzu с 20 пассажирами попал в ДТП

ДТП произошло сегодня около 12.00 на улице Меъмор Бекабада Ташкентской области.

Из-за технической неисправности передних колес и их самоторможения, автобус опрокинулся на правый бок.

Ведется доследственная проверка.