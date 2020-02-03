Пожар произошел на магистральном газопроводе в Самаркандской области

Причиной стал обрыв магистрального газопровода 1–4. В настоящее время на месте происшествия работают специальные ремонтные бригады с целью полного решения вопроса.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Обрыв трубы с возгоранием произошел в воскресенье на участке магистрального газопровода в Самаркандской области, сообщает Министерство энергетики Узбекистана в своем Telegram-канале.

"2 февраля в 14.45 произошло возгорание на магистральном газопроводе Зирабулак на территории Нарпайского района Самаркандской области. Пожар был ликвидирован в 17.15 (15.15) специальной рабочей группой АО "Узтрансгаза", - говорится в сообщении.

Причиной стал обрыв магистрального газопровода 1–4. В настоящее время на месте происшествия работают специальные ремонтные бригады с целью полного решения вопроса.

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О пострадавших и жертвах не сообщается.