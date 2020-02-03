Из частного дома в Ташкентской области украли сейф с 8,5 тыс. долларов

Злоумышленники, жители Сырдарьинской области, проникли в дом потерпевшего в ночь с 17 на 18 января. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Букинском районе Ташкентской области задержаны трое мужчин, которые украли железный сейф из дома в махалле "Равот". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, преступление было совершено в ночь с 17 на 18 января. Неизвестные проникли в дом 61-летнего Р. В., украли из спальни сейф, в котором лежали 8,5 тысячи долларов, и скрылись. При этом они забыли на месте происшествия шапку и две куртки.

В ходе предварительного следствия один из свидетелей рассказал, что видел около дома Р. В. автомобиль ВАЗ-2106, и даже назвал примерный номер машины.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность владельца этого авто — им оказался 22-летний житель Сырдарьинской области У. С. После этого выяснились и имена его сообщников — это 30-летний Б. С. и 28-летний Ш. С., земляки У. С.

Следственный отдел при ОВД Букинского района возбудил уголовное дело. В ходе расследования большая часть нанесенного потерпевшему ущерба была возмещена.

У. С., Б. С. и Ш. С. привлечены в качестве обвиняемых и заключены под стражу.