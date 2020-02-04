Узбекистанец поджег беременную жену из-за подозрений в измене

Пострадавшая получила более 50% ожогов тела и находится в тяжелом состоянии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Джизаке мужчина попытался убить беременную жену из-за подозрений в измене, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление было совершено 31 января около 13.00 в лифте многоэтажного дома на улице Мустакиллик. С. Х. поругался с супругой М. У., заподозрив ее в связях с другими мужчинами. Зная, что женщина беременна, ревнивец с целью умышленного убийства облил ее бензином и поджег.

По данным Gazeta.uz, пострадавшая получила 55% ожогов тела, она находится в тяжелом состоянии. Беременность удалось сохранить.

Прокуратура Джизака возбудила в отношении мужчины дело по пунктам "б" и "ж" части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса Узбекистана ("Покушение на умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, с особой жестокостью"). Идет следствие.