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Беременная женщина

Узбекистанец поджег беременную жену из-за подозрений в измене

© CC0 / Unsplash / freestocks.org
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200204/13383658/Uzbekistanets-podzheg-beremennuyu-zhenu-iz-za-podozreniy-v-izmene.html

Пострадавшая получила более 50% ожогов тела и находится в тяжелом состоянии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Джизаке мужчина попытался убить беременную жену из-за подозрений в измене, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Замначальника управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента, инспектор по вопросам женщин майор Максуда Хужаназарова
ГУВД Ташкента
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Преступление было совершено 31 января около 13.00 в лифте многоэтажного дома на улице Мустакиллик. С. Х. поругался с супругой М. У., заподозрив ее в связях с другими мужчинами. Зная, что женщина беременна, ревнивец с целью умышленного убийства облил ее бензином и поджег.

По данным Gazeta.uz, пострадавшая получила 55% ожогов тела, она находится в тяжелом состоянии. Беременность удалось сохранить.

Прокуратура Джизака возбудила в отношении мужчины дело по пунктам "б" и "ж" части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса Узбекистана ("Покушение на умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, с особой жестокостью"). Идет следствие.

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Теги:
Джизакская область, Узбекистан, узбекистанец



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