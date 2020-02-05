СМИ: женщина обвиняется по делу о гибели 11 узбекистанцев в Томске

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Гражданка Китая Сунь Аньни, обвиняемая по делу о гибели 12 человек при пожаре в томском поселке, направила апелляционную жалобу на свой арест, сообщает "Даракчи".

Согласно информации, поступила жалоба от адвокатов обвиняемой на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

"ООО "Гринвуд" принадлежит Цангую Ма. Он зарегистрирован в Томской области. Гендиректор компании — Сунь Аньни — имеет новосибирский ИНН. Сунь также владеет ООО "АсиноЛесстрой-2М" и ООО "Руссвуд", - говорится в сообщении.

Все фирмы находятся в Асиновском районе Томской области, где занимаются добычей леса.

Напомним, пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.

Тела узбекистанцев, погибших при пожаре под Томском, доставлены на родину >>

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.