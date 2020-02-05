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Ювелирные украшения

Не зря беспокоился: таможенники пресекли попытку контрабанды

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200205/13390079/Ne-zrya-bespokoilsya-tamozhenniki-presekli-popytku-kontrabandy.html

В ходе личного досмотра выяснилось, что иностранный гражданин пытался незаконно ввезти в Узбекистан 40 единиц ювелирных изделий общим весом 108,61 грамма.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Сотрудниками приграничного таможенного поста "Дустлик" УГТК по Андижанской области была пресечена очередная попытка незаконного ввоза ювелирных изделий на территорию государства, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Сотрудники надзорного органа обратили внимание на подозрительную обеспокоенность прибывшего из соседнего государства иностранного гражданина.

Его досмотрели лично и выяснили, что он пытался незаконно ввезти в Узбекистан 40 единиц ювелирных изделий общим весом 108,61 грамма. Украшения он спрятал в своей одежде. Стоимость изделий по предварительным подсчетам составила 33 млн сумов.

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В настоящее время по выявленным фактам ведутся таможенные проверки.  

Теги:
Андижанская область, ювелирные украшения, Узбекистан, Государственный таможенный комитет, таможенники



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