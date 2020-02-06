В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждение и был доставлен в медицинское учреждение.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Ташкенте пришло резкое потепление и на дорогах начали появляться мотоциклы. Так, ГУВД столицы сообщает о ДТП.

"В Олмазарском районе на ташкентской кольцевой автомобильной дороге напротив спортивного комплекса "Шифокор" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля SHACMAN, 43-летний И. Т., совершил столкновение с мотоциклом марки Yamaha, которым управлял 39-летний А. А.", - говорится в информации.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждение и был доставлен в медицинское учреждение.

ГУВД В Ташкенте грузовик столкнулся с мотоциклом - фото

В тот же день имело место другое дорожно-транспортное происшествие: мелкое столкновение с участием мотоцикла и легкового автомобиля, к счастью, без последствий для здоровья и жизни водителей.

ГУВД рекомендует гостям и жителям столицы учитывать тот фактор, что на дорогах уже появились мотоциклы и быть крайне внимательными при совершении маневров, а также не забывать об использовании внешних световых приборов для заблаговременного уведомления о планируемом перестроении или повороте.