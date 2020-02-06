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Жесткая посадка самолета в Стамбуле: число жертв выросло до трех

Узбекистанка пострадала при жесткой посадке самолета в Стамбуле

© REUTERS / MURAD SEZER
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200206/13400806/Uzbekistanka-postradala-pri-zhestkoy-posadke-samoleta-v-Stambule.html

Вечером 5 февраля в аэропорту имени Сабихи Гёкчен воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и развалилось на три части.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Гражданка Узбекистана пострадала при жесткой посадке самолета в Стамбуле, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Жесткая посадка самолета в Стамбуле: число жертв выросло до трех
© REUTERS / MURAD SEZER
Жесткая посадка самолета в Стамбуле: число жертв выросло до трех
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы Минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.

Пострадавшую узбекистанку доставили в клинику Medikana. Генеральное консульство РУз в Стамбуле взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи соотечественнице.

Напомним, находящиеся в Турции граждане Узбекистана могут при необходимости обращаться в посольство родной страны в Анкаре по номерам: +90 312 441 17 46 и +90 312 441 38 71/72, а также в Генконсульство в Стамбуле: +90 212 323 20 37, +90 212 229 00 75.

Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Турция, узбекистанка, Самолет, Стамбул



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