В Ташкенте гвардеец спас женщину, за которой муж гнался с ножом

Во время задержания один из сотрудников ОВД получил ранение в ногу. В момент происшествия злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Юнусабадском районе столицы военнослужащий защитил женщину, которую хотел зарезать собственный муж. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Накануне супруги С. Н. и С. А. поссорились из-за того, что мужчина злоупотреблял алкоголем. После этого он стал угрожать жене ножом и погнался за ней.

Нетрезвый мужчина почти догнал жертву, однако на помощь вовремя подоспел военнослужащий Национальной гвардии А. Х. Увидев гвардейца, злоумышленник испугался и убежал.

О происшествии было немедленно доложено патрульно-постовому экипажу района. За мужчиной началась погоня. Беглеца удалось остановить на территории 9-го квартала Юнусабада, однако так просто сдаваться полиции он не собирался.

"При требованиях выбросить нож, мужчина, игнорируя сотрудников Национальной гвардии и ППС, начал угрожать нецензурными словами, бросаться в представителей правоохранительных органов камнями и другими подручными предметами, чтобы те не приближались к нему", - говорится в сообщении.

Когда мужчину попытались схватить, он пустил в ход нож. Злоумышленник ударил им по ноге одного из сотрудников ОВД, после чего военнослужащий Национальной гвардии Ё. Ф. был вынужден применить резиновую дубинку.

Нападавшего удалось обезвредить, после чего его доставили в Юнусабадское РУВД.

Ведется расследование.