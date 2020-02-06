19:15 06 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Мужчина с ножом

В Ташкенте гвардеец спас женщину, за которой муж гнался с ножом

kaluganews
Происшествия
Получить короткую ссылку
85 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/481/34/4813407.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200206/13407624/V-Tashkente-gvardeets-spas-zhenschinu-za-kotoroy-muzh-gnalsya-s-nozhom.html

Во время задержания один из сотрудников ОВД получил ранение в ногу. В момент происшествия злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Юнусабадском районе столицы военнослужащий защитил женщину, которую хотел зарезать собственный муж. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Беременная женщина
© CC0 / Unsplash / freestocks.org
Узбекистанец поджег беременную жену из-за подозрений в измене

Накануне супруги С. Н. и С. А. поссорились из-за того, что мужчина злоупотреблял алкоголем. После этого он стал угрожать жене ножом и погнался за ней.

Нетрезвый мужчина почти догнал жертву, однако на помощь вовремя подоспел военнослужащий Национальной гвардии А. Х. Увидев гвардейца, злоумышленник испугался и убежал.

О происшествии было немедленно доложено патрульно-постовому экипажу района. За мужчиной началась погоня. Беглеца удалось остановить на территории 9-го квартала Юнусабада, однако так просто сдаваться полиции он не собирался.

"При требованиях выбросить нож, мужчина, игнорируя сотрудников Национальной гвардии и ППС, начал угрожать нецензурными словами, бросаться в представителей правоохранительных органов камнями и другими подручными предметами, чтобы те не приближались к нему", - говорится в сообщении.

Когда мужчину попытались схватить, он пустил в ход нож. Злоумышленник ударил им по ноге одного из сотрудников ОВД, после чего военнослужащий Национальной гвардии Ё. Ф. был вынужден применить резиновую дубинку.

Нападавшего удалось обезвредить, после чего его доставили в Юнусабадское РУВД. 

Ведется расследование.

Теги:
семейная ссора, жена, муж, Ташкент, нож



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Боб Марли
Одна любовь: 75 лет со дня рождения Боба Марли - фотолента
Гаспарян: Закономерный провал импичмента Трампа
Гаспарян: демократы обеспечили Трампу победу на выборах — видео
Демографические данные на январь 2020 года
Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться