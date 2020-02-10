15:22 10 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли на трассе в России

Дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли на трассе в России

Twitter
Происшествия
Получить короткую ссылку
25420
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1342/85/13428519.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200210/13428549/Dalnoboyschiki-iz-Uzbekistana-edva-ne-zamerzli-na-trasse-v-Rossii.html

Напарники остановились ночью на трассе, чтобы отдохнуть, но уже на утро обнаружили севший аккумулятор автомобиля и разряженные телефоны.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В Ульяновской области России дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли прямо посреди дороги, сообщает первый заместитель Управления гражданской защиты города Ульяновска Андрей Тамбовский в своем Twitter.

Это произошло на объездной трассе (в сторону города Сызрань) в Ульяновской области.

"Выяснилось, что напарники остановились ночью на трассе, чтобы отдохнуть, но уже на утро обнаружили севший аккумулятор автомобиля и разряженные телефоны", — рассказал Тамбовский.

Мужчины позвонили в службу спасения 112, после чего к ним прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы. Замерзших дальнобойщиков пересадили в аварийно-спасательный автомобиль для обогрева.

Дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли на трассе в России
Twitter
Дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли на трассе в России

Пока они отогревались в теплом авто ульяновских спасателей, те остановили выезжающий с ДРСУ-4 снегоуборочный КамАЗ и при помощи силовых проводов запустили грузовик.

Теги:
спасатели, трасса, Ульяновск, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скарлетт Йохансон
"Оскар-2020" в фотографиях: селебрити и их наряды
Двое детей из России погибли при столкновении катеров на Пхукете - YouTube
Два катера столкнулись на огромной скорости в Таиланде - видео удара
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться