Напарники остановились ночью на трассе, чтобы отдохнуть, но уже на утро обнаружили севший аккумулятор автомобиля и разряженные телефоны.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В Ульяновской области России дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли прямо посреди дороги, сообщает первый заместитель Управления гражданской защиты города Ульяновска Андрей Тамбовский в своем Twitter.

Это произошло на объездной трассе (в сторону города Сызрань) в Ульяновской области.

"Выяснилось, что напарники остановились ночью на трассе, чтобы отдохнуть, но уже на утро обнаружили севший аккумулятор автомобиля и разряженные телефоны", — рассказал Тамбовский.

Мужчины позвонили в службу спасения 112, после чего к ним прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы. Замерзших дальнобойщиков пересадили в аварийно-спасательный автомобиль для обогрева.

Twitter Дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли на трассе в России

Пока они отогревались в теплом авто ульяновских спасателей, те остановили выезжающий с ДРСУ-4 снегоуборочный КамАЗ и при помощи силовых проводов запустили грузовик.