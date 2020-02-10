15:22 10 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
кулак, архивное фото

Вооруженные мигранты из Таджикистана устроили драку в Подмосковье - видео

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
16710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/704/30/7043086.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200210/13431452/Migranty-iz-Tadzhikistana-ustroili-draku-s-oruzhiem-v-Podmoskove-video.html

Помимо травматического оружия, в ход пошли и ножи - читайте подробности в нашем материл и смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. На выходных в Сергиевом Посаде произошла драка между мигрантами из Таджикистана, которая попала на видео, информирует "Телеканал 360".

"В ночь с 9 на 10 февраля перепалка между несколькими компаниями началась внутри подмосковного кафе "Звездочка", а затем продолжилась с ножами и стрельбой уже на улице", - говорится в сообщении.

Согласно информации очевидцев, к автомобилю подбежали несколько неизвестных. В этот момент в салоне находились два человека. Одному из них 24 года, второму - 30 лет. Нападавшие открыли огонь по машине, затем они вытащили из нее перепуганных парней и начали избивать.

Помимо травматического оружия, в ход пошли и ножи. 

Прибывшие медики зафиксировали у молодых людей множественные ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Нападавшим удалось скрыться, их личности выясняются. 

Теги:
Мигранты, мигрант, Происшествие, поножовщина, нож, травматическое оружие, оружие, массовая драка, драка, Сергиев Посад, Россия, Россия, Таджикистан, Таджикистан, таджики



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скарлетт Йохансон
"Оскар-2020" в фотографиях: селебрити и их наряды
Двое детей из России погибли при столкновении катеров на Пхукете - YouTube
Два катера столкнулись на огромной скорости в Таиланде - видео удара
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться