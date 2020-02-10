Вооруженные мигранты из Таджикистана устроили драку в Подмосковье - видео

Помимо травматического оружия, в ход пошли и ножи - читайте подробности в нашем материл и смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. На выходных в Сергиевом Посаде произошла драка между мигрантами из Таджикистана, которая попала на видео, информирует "Телеканал 360".

"В ночь с 9 на 10 февраля перепалка между несколькими компаниями началась внутри подмосковного кафе "Звездочка", а затем продолжилась с ножами и стрельбой уже на улице", - говорится в сообщении.

Согласно информации очевидцев, к автомобилю подбежали несколько неизвестных. В этот момент в салоне находились два человека. Одному из них 24 года, второму - 30 лет. Нападавшие открыли огонь по машине, затем они вытащили из нее перепуганных парней и начали избивать.

Помимо травматического оружия, в ход пошли и ножи.

Прибывшие медики зафиксировали у молодых людей множественные ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Нападавшим удалось скрыться, их личности выясняются.