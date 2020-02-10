В одном из ташкентских каналов найдено тело младенца

На место происшествия прибыли руководители УКД ОВД и прокуратуры Чиланзарского района. Руководство ГУВД столицы взяло дело на контроль.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В канале, протекающем по территории Чиланзарского района Ташкента, утром 10 февраля было найдено тело новорожденного мальчика, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

"Сегодня в 10.35 в органы внутренних дел поступила информация о том, что в канале, протекающем по территории Чиланзарского района вдоль улицы Бунёдкор, за зданием предприятия Sovplastital было обнаружено тело новорожденного мальчика. На место происшествия прибыли руководители УКД ОВД и прокуратуры Чиланзарского района", — говорится в публикации.

Руководство ГУВД взяло дело на контроль.

Также в ведомстве опровергли информацию о том, что тело ребенка было обнаружено в Алмазарском районе. Ранее об этом писали на нескольких Telegram-каналах.