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Водный канал, протекающий рядом с многоэтажными домами в Ташкенте

В одном из ташкентских каналов найдено тело младенца

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На место происшествия прибыли руководители УКД ОВД и прокуратуры Чиланзарского района. Руководство ГУВД столицы взяло дело на контроль.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В канале, протекающем по территории Чиланзарского района Ташкента, утром 10 февраля было найдено тело новорожденного мальчика, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

Новорожденный
JOEL SAGET / AFP
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"Сегодня в 10.35 в органы внутренних дел поступила информация о том, что в канале, протекающем по территории Чиланзарского района вдоль улицы Бунёдкор, за зданием предприятия Sovplastital было обнаружено тело новорожденного мальчика. На место происшествия прибыли руководители УКД ОВД и прокуратуры Чиланзарского района", — говорится в публикации.

Руководство ГУВД взяло дело на контроль.

Также в ведомстве опровергли информацию о том, что тело ребенка было обнаружено в Алмазарском районе. Ранее об этом писали на нескольких Telegram-каналах.

Теги:
новорожденный, младенец, ребенок, ГУВД Ташкента, Ташкент



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