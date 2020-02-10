В Москве задержали пранкера, разыгравшего приступ от опасного вируса

В отношении "шутника" возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Идет розыск его сообщников.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении нескольких человек, которые подняли в метро панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной инфекцией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ.

"При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов", — сказала Волк.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве.

"Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников", — добавила Волк.

Ранее, в начале января, в метро Москвы был устроен еще один жестокий розыгрыш. На станции "Александрoвский сад" в вагон зашли двое в защитных костюмах. Их сопровождали семь человек, похожих на китайцев, — они были в медицинских масках и кашляли. Их провели по всему составу, а на следующей станции они покинули вагон.

Московский метрополитен заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать пранкеров.

"На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", — говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

В Узбекистана на 10 февраля не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии.