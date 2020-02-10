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Московский метрополитен

В Москве задержали пранкера, разыгравшего приступ от опасного вируса

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (78)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200210/13433560/V-Moskve-zaderzhan-pranker-razygravshiy-pristup-ot-opasnogo-virusa.html

В отношении "шутника" возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Идет розыск его сообщников.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении нескольких человек, которые подняли в метро панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной инфекцией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Sputnik / Анна Раткогло
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По ее словам, в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ.

"При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов", — сказала Волк.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве.

"Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников", — добавила Волк.

Ранее, в начале января, в метро Москвы был устроен еще один жестокий розыгрыш. На станции "Александрoвский сад" в вагон зашли двое в защитных костюмах. Их сопровождали семь человек, похожих на китайцев, — они были в медицинских масках и кашляли. Их провели по всему составу, а на следующей станции они покинули вагон.

Московский метрополитен заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать пранкеров.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV
© REUTERS / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VI
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"На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", — говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

В Узбекистана на 10 февраля не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (78)
Теги:
Россия, уголовное дело, хулиганство, Москва



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