Сила кармы: в Алмалыке подростки угнали "Дамас" и въехали в автомобиль ДПС

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Алмалыке два подростка угнали автомобиль и въехали на нем в автомобиль ДПС, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД РУз.
Инцидент произошел 6 февраля днем. 16-летний Б. Г. и 17-летний Ё. Т. решили угнать автомобиль марки "Дамас", принадлежащий 31-летнему С. Х. Машина была припаркована около одного из домов на улице Олтин замин.
Подростки сразу же сняли номера, чтобы автомобиль нельзя было опознать. Однако сотрудники ДПС быстро среагировали и попытались остановить угонщинков. Но те проигнорировали сигнал инспекторов и продолжили движение.
В какой-то момент один из подростков, находящихся за рулем автомобиля, в силу своей неопытности не справился с управлением и въехал в служебную машину ДПС.
От удара "Дамас" резко повернул в сторону и съехал в канал у обочины дороги.
Преступники были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угон транспортного средства".