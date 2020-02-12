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Угнанный автомобиль Дамас

Сила кармы: в Алмалыке подростки угнали "Дамас" и въехали в автомобиль ДПС

Следственный Департамент при МВД РУ
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200212/13447201/Sila-karmy-v-Almalyke-podrostki-ugnali-Damas-i-vekhali-v-avtomobil-DPS.html

Угонщики 16 и 17 лет сразу попытались снять с похищенного авто номера, чем привлекли внимание инспекторов Ахангаранского района.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Алмалыке два подростка угнали автомобиль и въехали на нем в автомобиль ДПС, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД РУз.

Мужчина имитирует вскрытие автомобиля
© Sputnik / Константин Чалабов
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Инцидент произошел 6 февраля днем. 16-летний Б. Г. и 17-летний Ё. Т. решили угнать автомобиль марки "Дамас", принадлежащий 31-летнему С. Х. Машина была припаркована около одного из домов на улице Олтин замин.

Подростки сразу же сняли номера, чтобы автомобиль нельзя было опознать. Однако сотрудники ДПС быстро среагировали и попытались остановить угонщинков. Но те проигнорировали сигнал инспекторов и продолжили движение.

В какой-то момент один из подростков, находящихся за рулем автомобиля, в силу своей неопытности не справился с управлением и въехал в служебную машину ДПС.

Машина сотрудника ДПС, в которую въехал Дамас
Следственный Департамент при МВД РУ
Машина сотрудника ДПС, в которую въехал "Дамас"

От удара "Дамас" резко повернул в сторону и съехал в канал у обочины дороги.

Преступники были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угон транспортного средства".

Теги:
подростки, ДПС, дамас, автомобиль, Угон, Алмалык



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