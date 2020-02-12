Сила кармы: в Алмалыке подростки угнали "Дамас" и въехали в автомобиль ДПС

Угонщики 16 и 17 лет сразу попытались снять с похищенного авто номера, чем привлекли внимание инспекторов Ахангаранского района.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Алмалыке два подростка угнали автомобиль и въехали на нем в автомобиль ДПС, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД РУз.

Инцидент произошел 6 февраля днем. 16-летний Б. Г. и 17-летний Ё. Т. решили угнать автомобиль марки "Дамас", принадлежащий 31-летнему С. Х. Машина была припаркована около одного из домов на улице Олтин замин.

Подростки сразу же сняли номера, чтобы автомобиль нельзя было опознать. Однако сотрудники ДПС быстро среагировали и попытались остановить угонщинков. Но те проигнорировали сигнал инспекторов и продолжили движение.

В какой-то момент один из подростков, находящихся за рулем автомобиля, в силу своей неопытности не справился с управлением и въехал в служебную машину ДПС.

Следственный Департамент при МВД РУ Машина сотрудника ДПС, в которую въехал "Дамас"

От удара "Дамас" резко повернул в сторону и съехал в канал у обочины дороги.

Преступники были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угон транспортного средства".