В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, а ГУВД просит водителей не создавать аварийных ситуаций на дороге и беречь свою жизнь.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В узбекских соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как водитель автомобиля Mazda дрифтует и создает аварийную ситуацию на дороге. Пресс-служба столичного ГУВД прокомментировала ситуацию.

"7 февраля примерно в 21.30 в Мирзо-Улугбекском районе на пересечении улиц Узбекистон овози и Яхъё Гулямова 28-летний водитель автомобиля марки "Мазда" Ливон Я. выполнял маневры, создавая помехи и опасную ситуацию для других участников движения", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, а ГУВД просит водителей не создавать аварийных ситуаций на дороге и беречь свою жизнь.

ГУВД Дрифт по-ташкентски: водитель устроил шоу на проезжей части

Напомним, в марте 2019 года ташкентский лихач устроил настоящее шоу на улицах города: автомобилист на полном ходу пересел с водительского сиденья на крышу собственного транспортного средства.

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Выполнив опасный трюк, водитель вернулся на свое место через люк автомобиля. Но на этом лихач решил не останавливаться и выполнил еще элементы дрифта, явно нарушая скоростной режим и не соблюдая безопасную дистанцию с другими автомобилями.