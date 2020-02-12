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Соревнования по дрифту

Дрифт по-ташкентски: водитель устроил шоу на проезжей части

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200212/13448711/Drift-po-tashkentski-voditel-ustroil-shou-na-proezzhey-chasti.html

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, а ГУВД просит водителей не создавать аварийных ситуаций на дороге и беречь свою жизнь.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В узбекских соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как водитель автомобиля Mazda дрифтует и создает аварийную ситуацию на дороге. Пресс-служба столичного ГУВД прокомментировала ситуацию.  

"7 февраля примерно в 21.30 в Мирзо-Улугбекском районе на пересечении улиц Узбекистон овози и Яхъё Гулямова 28-летний водитель автомобиля марки "Мазда" Ливон Я. выполнял маневры, создавая помехи и опасную ситуацию для других участников движения", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, а ГУВД просит водителей не создавать аварийных ситуаций на дороге и беречь свою жизнь.

Дрифт по-ташкентски: водитель устроил шоу на проезжей части
ГУВД
Дрифт по-ташкентски: водитель устроил шоу на проезжей части

Напомним, в марте 2019 года ташкентский лихач устроил настоящее шоу на улицах города: автомобилист на полном ходу пересел с водительского сиденья на крышу собственного транспортного средства.

Лихач, который живет на крыше: опасная езда в Ташкенте - видео >>

Выполнив опасный трюк, водитель вернулся на свое место через люк автомобиля. Но на этом лихач решил не останавливаться и выполнил еще элементы дрифта, явно нарушая скоростной режим и не соблюдая безопасную дистанцию с другими автомобилями.

Теги:
ГУВД Ташкента, автомобили, автомобиль, водитель, водители, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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