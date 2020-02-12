В Челябинской области в результате жуткого ДТП погибла узбекистанка - МИД

ДТП произошло во вторник утром в Верхнеуральском районе на участке дороги между поселком Петропавловским и селом Степное. По данным ГУ МВД по Челябинской области, столкнулись Haval и Ford Focus.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Челябинской области в результате аварии с участием двух иномарок погибла гражданка Узбекистана, сообщил МИД республики.

ДТП произошло во вторник утром на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Погибли три человека, среди них - М.Р.

© Foto : Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Авария на трассе Южноуральск — Магнитогорск

Также сообщается о пяти пострадавших, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По информации МИД, среди пострадавших в ДТП - граждане Узбекистана М.Н. и А.Р.

© Foto : Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Авария на трассе Южноуральск — Магнитогорск

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится на связи с пострадавшими и их родственниками.

Сообщается, что тело погибшей в сопровождении ее мужа будет доставлено на родину в ближайшее время.

Консульско-правовой департамент выражает соболезнования в связи с ДТП и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Уральского федерального округа России, могут при необходимости обратиться в Генконсульство республики в Екатеринбурге по телефонам: +7 343 276 31 66, +7 343 272 31 33.