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Авария на трассе Южноуральск — Магнитогорск

В Челябинской области в результате жуткого ДТП погибла узбекистанка - МИД

© Foto : Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200212/13456179/V-Chelyabinskoy-oblasti-v-rezultate-zhutkogo-DTP-pogibla-uzbekistanka---MID.html

ДТП произошло во вторник утром в Верхнеуральском районе на участке дороги между поселком Петропавловским и селом Степное. По данным ГУ МВД по Челябинской области, столкнулись Haval и Ford Focus.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Челябинской области в результате аварии с участием двух иномарок погибла гражданка Узбекистана, сообщил МИД республики.

ДТП произошло во вторник утром на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Погибли три человека, среди них - М.Р.

Авария на трассе Южноуральск — Магнитогорск
© Foto : Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Авария на трассе Южноуральск — Магнитогорск

Также сообщается о пяти пострадавших, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По информации МИД, среди пострадавших в ДТП - граждане Узбекистана М.Н. и А.Р. 

Авария на трассе Южноуральск — Магнитогорск
© Foto : Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Авария на трассе Южноуральск — Магнитогорск

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится на связи с пострадавшими и их родственниками.

Сообщается, что тело погибшей в сопровождении ее мужа будет доставлено на родину в ближайшее время.

Консульско-правовой департамент выражает соболезнования в связи с ДТП и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Уральского федерального округа России, могут при необходимости обратиться в Генконсульство республики в Екатеринбурге по телефонам: +7 343 276 31 66, +7 343 272 31 33.

Теги:
МИД Узбекистана, погибшие, узбекистанец, Челябинская область, авария, ДТП



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