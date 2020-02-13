Страшное ДТП в Каракалпакстане: погибли четыре человека, включая ребенка

Трое человек были госпитализированы. По данным следствия, водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Берунийском районе Каракалпакстана в результате столкновения Matiz и грузовика MAN погибли четыре человека. Среди них был ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Авария произошла в среду утром на 645-м километре автодороги А-380 "Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу".

По данным следствия, причиной ДТП стала скользкая дорога. Сообщается, что 35-летний водитель Matiz А. Б. не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. От удара грузовик съехал с дороги и перевернулся.

МВД Республики Узбекистан Авария в Берунийском районе Каракалпакстана в результате которой погибли 4 человека

В ГУБДД МВД уточняют, что водитель Matiz превысил скорость.

Он, а также пассажиры С. М. (1990), М. К. (2019) и Т. Р. (1965) скончались на месте происшествия. Еще два пассажира легковушки — С. С. (1989) и Д. К. (2000), а также водитель грузовика получили травмы и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".