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Авария в Берунийском районе Каракалпакстана в результате которой погибли 4 человека

Страшное ДТП в Каракалпакстане: погибли четыре человека, включая ребенка

МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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31501
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200213/13458746/Strashnoe-DTP-v-Karakalpakstane-pogibli-chetyre-cheloveka-vklyuchaya-rebenka.html

Трое человек были госпитализированы. По данным следствия, водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Берунийском районе Каракалпакстана в результате столкновения Matiz и грузовика MAN погибли четыре человека. Среди них был ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Авария произошла в среду утром на 645-м километре автодороги А-380 "Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу".

По данным следствия, причиной ДТП стала скользкая дорога. Сообщается, что 35-летний водитель Matiz А. Б. не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. От удара грузовик съехал с дороги и перевернулся. 

Авария в Берунийском районе Каракалпакстана в результате которой погибли 4 человека
МВД Республики Узбекистан
Авария в Берунийском районе Каракалпакстана в результате которой погибли 4 человека

В ГУБДД МВД уточняют, что водитель Matiz превысил скорость. 

Он, а также пассажиры С. М. (1990), М. К. (2019) и Т. Р. (1965) скончались на месте происшествия. Еще два пассажира легковушки — С. С. (1989) и Д. К. (2000), а также водитель грузовика получили травмы и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

Теги:
ребенок, погибшие, Каракалпакстан, ДТП



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