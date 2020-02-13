Cледов насильственной смерти на теле нет. На место происшествия прибыли руководители УКД ОВД и прокуратуры Чиланзарского района.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Ташкенте в одном из каналов был снова обнаружен труп. На этот раз - женщины, информируют в ГУВД.

"13 февраля в 7.40 в канале "Бурижар" на территории Чиланзарского района был обнаружен труп неизвестной женщины примерно 45-50-летнего возраста", - говорится в сообщении.

ГУВД В канале Ташкента обнаружили тело неизвестной женщины - фото

По информации сотрудников ГУВД, следов насильственной смерти на теле нет. На место происшествия прибыли руководители УКД ОВД и прокуратуры Чиланзарского района.

В Бухаре в канале обнаружили труп ребенка >>

Напомним, 8 августа в одном из каналов Бухары прохожий обнаружил труп мальчика.

Двухлетний ребенок по неосторожности упал в канал рядом с домом еще утром. Его родители предприняли самостоятельные попытки поиска малыша, но в правоохранительные органы не обращались. Тело мальчика было обнаружено только ближе к вечеру в соседнем городе.