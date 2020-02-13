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Водный канал, протекающий рядом с многоэтажными домами в Ташкенте

В канале Ташкента обнаружили тело неизвестной женщины - фото

CA-News
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200213/13459834/V-kanale-Tashkenta-obnaruzhili-telo-neizvestnoy-zhenschiny---foto.html

Cледов насильственной смерти на теле нет. На место происшествия прибыли руководители УКД ОВД и прокуратуры Чиланзарского района.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Ташкенте в одном из каналов был снова обнаружен труп. На этот раз - женщины, информируют в ГУВД.

"13 февраля в 7.40 в канале "Бурижар" на территории Чиланзарского района был обнаружен труп неизвестной женщины примерно 45-50-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В канале Ташкента обнаружили тело неизвестной женщины - фото
ГУВД
В канале Ташкента обнаружили тело неизвестной женщины - фото

По информации сотрудников ГУВД, следов насильственной смерти на теле нет. На место происшествия прибыли руководители УКД ОВД и прокуратуры Чиланзарского района.

В Бухаре в канале обнаружили труп ребенка >>

Напомним, 8 августа в одном из каналов Бухары прохожий обнаружил труп мальчика. 

Двухлетний ребенок по неосторожности упал в канал рядом с домом еще утром. Его родители предприняли самостоятельные попытки поиска малыша, но в правоохранительные органы не обращались. Тело мальчика было обнаружено только ближе к вечеру в соседнем городе.

Теги:
Происшествие, смерть, женщина, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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