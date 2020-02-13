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Напавших на узбекистанца в Петербурге будут судить по более строгой статье

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200213/13460184/Napavshikh-na-uzbekistantsa-v-Peterburge-budut-sudit-po-bolee-strogoy-state.html

Сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали четырех подростков. Одного из них полностью изобличили в совершении преступления.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Подросткам, которые напали на мигранта из Узбекистана, предъявят более тяжкое обвинение, пояснили в пресс-службе МВД РФ.

Пассажиры поезда Ташкент - Москва, прибывшего на Казанский вокзал, на платформе
© Sputnik / Илья Питалев
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11 февраля уголовное дело переквалифицировали по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку").

Инцидент произошел 7 февраля у дома №5 по Петергофскому шоссе. Тогда сообщалось, что за каналом у Полежаевского парка неизвестный из хулиганских побуждений выстрелил в лицо приезжему из Центральной Азии из неустановленного оружия.

Через некоторое время сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали четырех подростков. У одного из них изъяли светошумовой пистолет, четыре патрона, две кассеты, а также 18 гильз от звукового патрона "Гром".

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Одного из подростков полностью изобличили в совершении преступления. 14 февраля Красносельский суд изберет ему меру пресечения.

Остальным троим подросткам меры пресечения не избирали. Их допросили в качестве свидетелей.

Теги:
Суд, задержание преступников, Убийство, Санкт-Петербург, мигрант



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