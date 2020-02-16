В Петербурге узбекистанец сбросил в реку женщину, попытался ее спасти и утонул

Мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую успели вовремя достать из воды, она была госпитализирована с переохлаждением.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Санкт-Петербурге узбекистанец столкнул в реку женщину, затем попытался ее спасти и утонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУ МЧС.

Инцидент произошел ночью в Адмиралтейском районе на набережной реки Фонтанки.

По данным следствия, 63-летний гражданин Узбекистана перебросил через ограждение женщину. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент он понял, что сотворил и попытался помочь утопающей при помощи подручных средств. Затем сам спрыгнул в воду.

Женщину вытащили из воды еще до приезда МЧС. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу с переохлаждением.

Мужчину искали в воде час, для его поисков были привлечены водолазы. Спасти его не удалось.

По информации издания "Фонтанка", погибший и пострадавшая были знакомы. По словам местных жителей, узбекистанец работал в районе дворником.