В лифте многоэтажного дома в 18-м квартале неизвестный напал на девушку, а когда она закричала, испугался и убежал.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента произошел ужасный инцидент. ГУВД обратилось к гостям и жителям столицы с просьбой о помощи найти мужчину.

"Если вам известны какие-либо сведения о подозреваемом и его месте нахождения, просим сообщить по телефонам: 71-232-30-40, 71-232-40-50 или 102. Приметы подозреваемого: примерный возраст 25-35 лет, рост 170-180 см, волосы черные. Был одет: трико черного цвета с красной полоской, куртка темно-синего цвета, серые кроссовки", - говорится в сообщении.

Ранее в узбекских соцсетях женщина опубликовала информацию о том, что днем 15 февраля в лифте многоэтажного дома в 18-м квартале неизвестный напал на девушку, а когда она закричала, испугался и убежал.

ГУВД В Ташкенте ищут мужчину, напавшего на девушку в лифте - фото

Также, по ее словам, инспектор профилактики прибыл к месту происшествия через полчаса, сфотографировал изображение мужчины с записи камер видеонаблюдения и ушел, не приняв дальнейших действий к розыску подозреваемого.

ГУВД поспешили ответить на данные заявления и объяснили, что сама девушка сначала отказалась писать заявление, ссылаясь на нехватку времени.

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Однако в скором времени все-таки написала.

В настоящее время в рамках дознания ведется работа по установлению личности и задержанию подозреваемого.